Subsisten con bajas ventas locatarios en Plaza del Sol

A causa de la pandemia del Covid-19, esté año bajaron en un 30% las ventas de los locatarios de la Plaza del Sol, ubicada en la colonia Palma Sola.

Esmeralda Bello Rico, locataria desde hace 27 años, confirmó que cayeron aún más que el año pasado, ya que durante estas fechas se mantenían en un 60%.

"Solo Dios sabe cómo hemos sobrevivido con lo de la pandemia, no hay ventas, no hay movimiento para decir que vamos a pagar ahora si que quizás debemos más de lo que tenemos".

"Andamos en ventas como en un 30% el año pasado se vendía un poco más como un 60% y sí es mucho", afirmó.

A su vez, reveló que por la difícil situación alrededor de 20 locatarios el año pasado cerraron sus negocios.

"Estamos como un 30% nada más vendido y un 70% de locales cerrados porqué hay gente que no ve movimiento y mejor prefieren cerrar", apuntó.

Mencionó que los negocios que bajaron sus cortinas correspondían al giro de la venta de ropa, accesorios, y de diversos artículos.

"A veces no se vende nada; y todos los días son iguales. Los horarios que estamos al menos el mío es de 09:30 a 19:30 porque qué hacemos más aquí si no vendimos en el día en la noche pues no podemos vender más si la gente no viene", señaló.

Por último reconoció que a comparación de años anteriores no han tenido casos asociados con la inseguridad.