STPRM bloquea solicitudes de Petromex; colusión con Pemex

Pese a contar con el reconocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), a los empleados adheridos al sindicato Petroleros de México (Petromex), les niegan préstamos hipotecarios y préstamos administrativos, ya que esto pareciera un privilegio del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), cuyos delegados estarían coludidos con los directivos.

Lo anterior lo reveló Abimael González Cruz, delegado de Petromex en Nanchital, quien a través de un oficio girado a los trabajadores, confirmó la represión de la cual son objeto por no ser afiliados al STPRM.

-¿De dónde creen ustedes que están viniendo estas trabas?, se le cuestionó al delegado de Petromex, a lo que respondió: "del sindicato (STPRM), toda la Sección 11, no tenemos permisos ahorita, el (gerente de Relaciones Laborales) de la zona mandó (un documento) a todo los jefes de recursos humanos y todo esto (es área) de la Sección 11... Por ejemplo pido un permiso para el lunes y me dicen que no tengo 72 horas y no es válido, pero si voy hoy con el SPTRM sí me lo dan para el lunes, entonces esas son las ´piedritas´ que nos han ido poniendo en el camino".

En un documento expedido el 27 de febrero de este año firmado por Gerardo Dávila Romero, subgerente de Administración de Personal Coatzacoalcos, se notifica que no autorizarán las solicitudes de préstamo con garantía hipotecaria, aportación financiera ni de préstamo administrativo.

"Ahorita el jefe de Recursos Humanos del Morelos, el licenciado Oscar Alemán, nos está rechazando los créditos hipotecarios y los préstamos administrativos en un documento firmado por él, pero la verdad ni sabemos si estamos en lista de espera o ya de plano no se nos autorizó, violando completamente el Artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo... nos están diciendo que los préstamos hipotecarios tienen que ser a través del STPRM y que con los préstamos administrativos no hay presupuesto para nosotros", refirió González Cruz.

El oficio es girado para los encargados de personal de los complejos petroquímicos Morelos, Cangrejera y Pajaritos; la Terminal de Pajaritos, el Edificio de Pemex Petroquímica y el Hospital de Nanchital, en los que se les indica que no pueden autorizar las solicitudes.

"Los nuevos funcionarios son los que han hecho eso, la orden que tienen es ponernos las trabas para no realizar nuestros trámite... al principio podíamos llevar un documento de otro trabajador, ahorita el trabajador tiene que ir, es incongruente porque si el trabajador quiere un permiso económico cómo va a ir al complejo a pedirlo, si por eso lo solicita porque no puede ir y yo no le puedo hacer el favor porque recursos humanos no lo acepta... esa fue una ´piedrita´ que nos pusieron los funcionarios (del STPRM), porque ellos fueron los que hablaron con los jefes de recursos humanos para preguntarles porqué nos estaban recibiendo (a los de Petromex)", indicó González Cruz.

El delegado de Petromex argumentó que se les impide a sus agremiados solicitar permisos para acudir a la movilización que se realizará el 18 de marzo en la Ciudad de México como parte del 82 Aniversario de la Expropiación Petrolera, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, acto al que se darán cita mil 789 miembros de las 26 delegaciones de este sindicato.