Sr. Pecado estrena sencillo; ante pandemia, piden apoyo por redes sociales

Uno de los sectores más afectados durante la pandemia del Covid-19 son las bandas musicales locales que viven una crisis por la falta de difusión de su material al no haber eventos por la contingencia sanitaria, afirmaron los integrantes de Sr. Pecado quienes estrenaron un nuevo sencillo.

El grupo musical de Coatzacoalcos pidió el apoyo de la población y particularmente de usuarios de redes sociales para compartir su música.

"A nosotros como músicos pues los eventos por la cuestión de cuarentena, seguridad y protección pues fueron cancelados, nuestro primer medio que era el público, no es tan sencillo estar realizando lives o videoclips tan seguido de alta calidad, si no hay recurso económico, no puedes estar sacando tanto material y aquí lo que queremos darles es un material de calidad", dijo Rocko quien toca el bajo en la banda.

Su sencillo "No dejarás de bailar" tiene un video filmado en locaciones de Guadalajara, Jalisco y Coatzacoalcos, Veracruz y el clip se estrenara este viernes en su canal de youtube.

Incluso cuenta con la participación de estrellas del cine para adultos en México, Alex Marín, Mia Marín, Giselle Montes y Yamileth Ramírez.

"Ya ahorita Sr. Pecado tiene una añadidos 6 integrantes, Ricardo Silva en la guitarra, Fabián, Eder, Richie, y falto uno que no se pudo levantar, los planes de la banda es sacar tres sencillos en alta definición y ahorita sacamos el primer material y estamos esperando que se sumé más propuestas de nosotros para llevarla al siguiente nivel estamos puliendo otras canciones", dijo.

El videoclip se rodó tres días en Guadalajara y uno en Coatzacoalcos.