Solo llegaron 40 dosis de vacuna anticovid al Hospital de Allende

A más de un mes de iniciada la vacunación de personal de salud contra el Covid-19, fue hasta el pasado viernes cuando trabajadores del Centro de Salud y del Hospital de Villa Allende recibieron la primera dosis, pese a que canalizan a pacientes con síntomas de esta enfermedad, reveló la regidora séptima, Keren Prot Vázquez.

"No han aplicado vacunas al Centro de Salud, no habían aplicado vacunas hasta el viernes a los del hospital de aquí de Allende, cuando ellos también reciben pacientes y nada más les dieron 40 dosis, no les aplicaron al personal de limpieza (...) es primera aplicación, ni siquiera los habían tomado en cuenta para ninguna aplicación al personal del Centro de Salud y del Hospital", externó Prot Vázquez.

La regidora séptima y oriunda de Villa Allende añadió que en tanto en el hospital como en el Centro de Salud en conjunto tienen más de cien trabajadores, pero no se aplicaron las dosis a todos, pese al riesgo en que se encuentran.

Por otra parte, Keren Prot indicó que solicitará a Servicios de Salud de Veracruz que Villa Allende se considere como sede para la vacunación de adultos mayores para esa zona y los ejidos de Coatzacoalcos.

"Ya tenemos listo el oficio, lo voy a entregar a nivel estatal a la Secretaría de Salud porque ya han empezado a vacunar en otros municipios y a los que son como municipios rurales, en Coatzacoalcos también tenemos zona rural... son muchos adultos mayores, nada más los que reciben la pensión son más de mil abuelitos, esperemos que empiecen a aplicar las vacunas", puntualizó Keren Prot.