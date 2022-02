Solicitará Cuitláhuac a Insabi área de quemados en Materno-Infantil

Es preciso mencionar que actualmente el Hospital Materno-Infantil funciona como un Centro de Atención Médica Expandida (CAME) para pacientes que aún requieran atención para recuperarse de las secuelas del Covid-19, aunque hasta el momento no ha sido necesario volver a abrirlo a pesar de la cuarta ola, pues los contagios no son letales.

"La decisión fue dejarlos, concentrarse en la vacunación a fondo, esperar el ritmo de los contagios, por fortuna la hospitalización no fue tan grande en esta cuarta ola, fueron suficientes los hospitales que tenemos, los CAME no se han utilizado hasta ahora, vamos a esperar que concluya esta etapa y haremos otra valoración y vamos a ver si pasa a lo que sigue, que es al Insabi y firmar convenios de colaboración", mencionó García Jiménez.

El Hospital Materno-Infantil fue abierto de manera emergente en julio del 2020 tras el aumento de contagios en la primera ola de Covid-19, aunque se anunció desde 2014, tardando seis años en ponerse en funcionamiento, primero operado por personal médico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para luego ser cerrado en mayo de 2021 y dejarlo como un CAME.