Solicitan el equipamiento urgente del hospital de Villa Allende

Luego de las medidas sanitarias por la Fase 3 del Coronavirus implementadas en Coatzacoalcos, habitantes de Villa Allende solicitaron el equipamiento de la clínica-hospital de la congregación, para que se atiendan a las personas vulnerables.

A través de redes sociales el ciudadano Raziel Garduza. hizo un llamado a las autoridades de salud y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para el equipamiento de este nosocomio asegurando que, actualmente solo funciona como un elefante blanco.

" Es necesario y urgente su apoyo para que ese hospital que hoy es un elefante blanco, cuente con lo necesario para brindar atención medica de calidad en este grave momento que muchos aún no se percatan, el Covid-19 o Coronavirus es una realidad, es un hecho, ya está en Coatzacoalcos, ya está en Villa Allende, los estragos que causa esta enfermedad súper mega contagiosa están más que comprobados", expresó.

El ciudadano señaló que pese a las recomendaciones preventivas los habitantes continúan sin hacer caso a esta pandemia, recalcando que por eso es necesario tomar cartas en el asunto para atender los posibles contagios.





"Estamos a tiempo para exigir, suplicar, rogar a nuestro Gobierno se equipe de manera inmediata con equipos médicos de protección, respiradores, oxígeno suficiente, camas, medicamentos, pero sobre todo de médicos capacitados y comprometidos en preservar la vida y la salud de las personas", insistió.

Por su parte los ciudadanos apoyaron está propuesta y expusieron que cuando acuden al hospital los hacen esperar demasiado tiempo y solo se les atiende si lo consideran una emergencia.

"Hace dos semanas llevé a mi nieto con mucha temperatura más de 38 grados y dolor de cuerpo y no me lo quisieron atender hasta que según pasarán los verdaderamente urgentes, mejor me salí y lo llevé a un particular" comentó una habitante.





Es preciso recordar que esté hospital fue inaugurado en el 2012 y pese a la gran infraestructura la falta de material y equipo siempre ha sido una limitante para el personal médico que labora actualmente.