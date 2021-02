Solicitan cambio de luminarias bajo el puente de la Avenida Uno

Vecinos de la colonia Progreso y Paz solicitan la intervención de las autoridades municipales para realizar el cambio de lámparas en la parte baja del puente de la Avenida Uno, ya que tienen varios meses sin iluminación.

"Esta zona se ha vuelto sumamente peligrosa sobre todo por las noches, ya que además de la presencia de muchas personas que vienen de centroamérica, no hay iluminación, ya que las lámparas que había, están descompuestas, por lo que se requiere un verdadero cambio", señaló uno de los vecinos del sector, quien siente temor incluso hasta de dar su nombre.

"En las mañanas no es tanto el problema, pero no así por la noches cuando se vuelve una verdadera boca de lobo, al estar todo obscuro, sin iluminación y las lámparas que hay, solo están de adorno ya que no sirven", dijo otro de los vecinos sobre la problemática que se vive desde General Anaya pasando por Pascual Orosco e Insurgentes en la colonia Progreso y Paz.