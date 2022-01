solicitan_apoyo_para_persona_afectada_por_diversos_padecimientos

"Yo salía a la calle para pedir apoyo y la gente me auxilia, me conocen y no me dejan solo, pero como ahora me siento mal de salud, no puedo salir y por ello estoy aquí en el colchón.

Necesito insulina rápida y la intermedia, además de lo que me puedan apoyar para mis alimentos", refirió Acopa Aguilar quien a sus 57 años de edad, está en Olmos 407 interior dos, entre Ceiba y Olmos de la colonia Primero de Mayo, junto a la vivienda de doña Angelita Camacho Ramos, quien también tiene graves problemas de salud.

Noticia Relacionada Presentarán reforma para matrimonios igualitarios

Eduardo Martín Acopa Aguilar pone a disposición de la población la tarjeta de BanCoppel Efectiva 4169 1608 1255 9020 por si alguien quiere apoyarle a través de algún depósito de efectivo.

Él tiene el número telefónico 9211282959 por si quieren comunicarse con él para llevarle algún apoyo.