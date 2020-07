Solicitan apoyo para la pequeña Yerania; Necesita especialista

A través de redes sociales Mónica García solicitó apoyo de la ciudadanía para costear los problemas de salud de su hija de 10 años, debido a que por la pandemia del Covid-19 se quedó sin recursos económicos.

En la red social de Facebook, la madre de Yerania Martínez Sánchez, detalló que su hija presentó repentinamente desmejora física y pese a que han acudido con diferentes médicos estos no le proporcionaron un diagnóstico certero.

En el texto que acompaña la fotografía de la menor se dice que actualmente se encuentra débil y sin apetito por lo que se pidió el apoyo de un médico para que la examine.

"Mi nombre es Yerania Martínez Sánchez , necesito su apoyo con lo que este en su corazon y posibilidades, ya sea en alimento o monetario, mis papis me han llevado con varios doctores pero no han sabido darles un diagnostico de lo que realmente tengo me siento muy mal y me estoy consumiendo sin saber porqué, el alimento ya no me pasa", este es el texto con el que se hizo la petición.

También se menciona que la falta de recursos económicos ha limitado que los padres continúen dándole atención médica a la menor por lo que se ven en la necesidad de pedir el apoyo de personas altruistas.

" Me siento muy triste por que mis papas estan desesperados en no saber como ayudarme".

Es preciso mencionar que Diario del Istmo acudió al domicilio de la familia ubicado en la calle Volcan de la Union número 336 colonia Dunas entre Teocalli y Boulevard Puerto México, lado playa sin embargo, no se encontró a la familia en su vivienda.

Comienzan a llegar los apoyos

Antes del cierre de esta edición através de una llamada telefónica la madre de la pequeña informó que gracias a la respuesta de la población su pequeña recibió atención médica gratuita.

Este martes la Yerania acudió a una clínica privada y a otras mas por parte del Seguro Popular de Coatzacoalcos donde le realizaron algunos estudios y se descartó Leucemia.

Ahora la pequeña requiere ser valorada por un hematólogo para analizar alguna enfermedad en la sangre por lo que él apoyo continúa siendo necesario.

Cabe destacar que en la publicación

se proporcionó el número 9212709863 nombre de la señora Mónica García madre de Yerania, para las personas que deseen obtener más información del caso.