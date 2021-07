socios_de_fatev_abandonan_coatzacoalcos_por_oportunidades_en_maquiladoras

"No hay trabajo, es muy poco y solo alcanza para unas 40 o 50 gentes de mi agrupación, ahorita estamos enfocados en pura construcción, albañiles, fierreros, carpinteros, ayudantes, tanto hombres como mujeres, muchos se fueron de Coatzacoalcos, por el desempleo tan grande", declaro Isabel Corro Castillo secretaria general de la Fatev.

PUBLICIDAD

Manifestó que muchos de muchos de sus agremiados dejaron el oficio de la construcción, para irse a trabajar a las maquiladores que se encuentran en los estados fronterizos con Estados Unidos, en donde perciben un mejor salario.

Noticia Relacionada Hacen realidad el sueño de 'Alejandrita', tener una fiesta de cumpleaños

Comentó que la pandemia del covid-19 vino a empeorar aún más la crisis laboral que ya existía en la ciudad, porque las empresas definitivamente tuvieron que parar las obras y por lo consiguiente dieron de baja al personal del ramo de la construcción.

"Muchos se han ido a las maquilas, siguen siendo mis amigos, nos seguimos saludando, pero es una lástima que no haya fuentes de trabajo, no te puedo decir que tengo 3 mil gentes, sabiendo que no es así, desde la pandemia esto está para abajo, son raras las empresas que estén apostándole a invertir", explicó.

PUBLICIDAD

Corro Castillo aclaró que no por el simple hecho que cuente con mil agremiados se pretenda desaparecer la Fatev, toda vez que es una agrupación que seguirá luchando por el derecho de los trabajadores para evitar que la mano de obra local se vea desplazada.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD