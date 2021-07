Sobreviviente de Ayotzinapa promueve consulta popular en Minatitlán

El joven Omar García , uno de los sobrevivientes de la masacre de Ayotzinapa , Gro., la noche del 26 de septiembre de 2014 , acompañado de Ariana Sánchez Bahena se presentó en esta ciudad para promover la participación en la próxima consulta popular sobre el enjuiciamiento a los cinco últimos ex presidentes de la república.

De acuerdo a lo que dijo la joven Ariana en la reunión de este miércoles, sobre el tema hay mucha desinformación en redes sociales, y que es importante que los ciudadanos participen votando por un "sí", al enjuiciamiento, para poder cumplir con el 40 por ciento de la lista nominal, alrededor de 38 millones de mexicanos, que sea vinculante con el pretendido proceso.

PUBLICIDAD

Noticia Relacionada Por consulta, suspenden inauguración del Museo de la Hotelería Mexicana en Orizaba

Por su parte Omar García expresó: "tengo 43 motivos para querer que se haga juicio político contra algunos actores políticos del pasado, sobre todo con un ex presidente del sexenio anterior, por lo mal que se investigó (el caso Ayotzinapa), por los criminales de cuello blanco, y agentes estatales, tanto civiles como militares que se encubrieron en su participación aquella noche. Han pasado siete años y todavía no hay justicia; ni siquiera se sabe qué pasó realmente..."

PUBLICIDAD

Ariana recordó que ahora "no se habla solo de ex presidentes, sino de actores políticos del pasado y no de un juicio como tal, sino de acciones pertinentes legales para un esclarecimiento de los delitos"

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD