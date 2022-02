SMITC pide agilizar licitaciones de obras para reactivar economía

La Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción, pidió a las nuevas administraciones municipales agilizar las licitaciones para el desarrollo de obras y así las empresas tengan reactivación económica.



El delegado de la SMITC en el sur de Veracruz Gabriel Rivera Cerdán, se mostró en contra de las asignaciones directas de obras, pues dijo que es necesario que se abra el abanico para todo el gremio de la construcción y exista "piso parejo".



"Queremos que sean licitaciones, para que sea piso parejo, que no sean asignaciones directas y para eso la SCT está llevando programas, donde las licitaciones son a través de compranet, son más abiertas. Si llegan los recursos a los municipios, que aceleren las contrataciones para que las empresas locales tengan reactivación económica y tenga conocimiento circulante", comentó.



Ante el incremento en el costo de los materiales de la construcción y el alza de la inflación, Rivera Cerdán apuntó que han tenido que realizar algunos ajustes, ya que aún no concluyen obras que quedaron pendientes del año pasado.



"El gremio tiene obras en desarrollo todavía del año pasado, están en la parte final y ahorita con los incrementos de los materiales pues si te pega. Tratamos de tener nuevos proyectos para reactivarnos y no estar parados, una empresa parada pues genera pérdidas", indicó.



El entrevistado expuso que lo que menos quieren es afectar a los trabajadores, por lo que han "apretado el cinturón" en otras áreas de las empresas hasta que aterricen nuevos proyectos.



"Lo que menos queremos es afectar al trabajador, el trabajador es una pieza fundamental para el desarrollo de nuestras empresas, lo que tenemos que hacer es ajustar los gastos corrientes que tenemos, todos nuestros insumos", finalizó.