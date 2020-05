Sin paga ni liquidación, regresan a trabajadores de MMM

Sin paga más que con el folio de un boleto de autobús, es como 14 trabajadores de las dos plataformas semi-sumergibles de Mantenimiento Marino de México, atracadas en el muelle de Pro Agroindustria, regresaron a sus lugares de origen con la incertidumbre de no saber si los liquidarán conforme a la ley.

De manera anónima, trabajadores enviaron a Diario del Istmo fotos y videos de cómo les pidieron dejar las embarcaciones sin ninguna medida sanitaria ante el Covid-19, por lo que ellos tuvieron que comprarse material para improvisar cubrebocas.

"Antier (el martes) nos avisaron que con una lista iban a bajar a la gente no necesaria a bordo por el problema de la pandemia, la plataforma se iba a quedar con lo mínimo de tripulación, con 12 personas mexicanas, en la lista fuimos 14 los elegidos para bajar, sin tomar en cuenta que no nos pagaron las dos quincenas del mes de abril... no tomaron precauciones sanitarias para el desembarque", indicó uno de los trabajadores.

En ese sentido, la fuente indicó que MMM tampoco cubrió el pago por trabajar 28 días, ni los vales, recalcando que debido a la Pandemia, la denuncia interpuesta ante la Procuraduría Federal de Defensa al Trabajador (Profedet) no prospera, ya que están cerradas.

"Tuvimos que improvisar mascarillas, improvisar guantes y ya en la termina tuvimos que comprar gel, guantes, látex y mascarillas para llegar un poco seguros con las familias, ya que estas personas no proporcionaron nada de instrumentos de sanidad para la protección ni de la gente que bajó ni de la gente que está a bordo... estamos esperando un mensaje de que nos digan qué va pasar con la tripulación que bajó y con la gente que está abajo porque no han generado nada", comentó el empleado.

El afectado indicó que los directivos de MMM no les dan la cara ni alguna justificación, únicamente les hicieron llegar folios de boletos de autobús, pues algunos trabajadores son de Tampico, Veracruz, Oaxaca, Chetumal, Mérida y Mazatlán, únicamente se quedaron 14 hindúes en cubierta, área de máquinas y en cocina, junto a 12 mexicanos.

En dos videos enviados a Diario del Istmo se observa cómo los trabajadores ya están de noche fue de las plataformas, algunos de ellos sin cubrebocas junto a sus maletas, esperando salir del muelle para regresar a sus hogares.