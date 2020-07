Sin luz tres colonias de Cosolecaque; Vecinos cierran carretera

Alrededor de 3 mil habitantes del municipio de Cosolecaque desde la noche del domingo cerraron la carretera que conduce a la planta de Tereftalatos, por falta de energía eléctrica y la nula respuesta por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Luis Suárez, vecino afectado informó a este medio informativo que se trata de tres colonias afectadas como lo es la: Lázaro Cárdenas, La Esperanza y el Ejido F. Gutiérrez.

"Desde el sábado se fue todo el día la luz se restableció el domingo y en la misma noche se fue otra vez y hasta ahorita (lunes) no tenemos", declaró.

Manifestó que la mañana del lunes ante la constante insistencia por parte de todos lo colonos afectados acudió personal de CFE pero no dieron una solución y se retiraron del lugar.

Asimismo, mencionó que la falla podría tratarse de una sobre carga en los transformadores por el gran número de habitantes, pues desde hace mucho tiempo vienen afrontando apagones constantes.

"Crecieron demasiado las colonias en habitantes que ya los transformadores no aguantan; entre todos los afectados calculó que somos unas 3 mil personas", señaló.

SUFREN AFECTACIONES

El habitante, refirió que deribado a la misma situación que están afrontando hay personas enfermas de Covid-19 que sufren la falta de aire acondicionado y ventiladores.

Así como otro más que han resultado con aparatos eléctricos afectados como refrigeradores, ya que en más de una ocasión han resultado dañados.

"Esto ya tiene ratisimo e incluso ya entre todos los vecinos hemos acudido a la CFE de Minatitlán y Cosolecaque, hemos mandado oficios y hasta a México, hemos llamado al 071 para reportar pero no contestan, definitivamente se agotó todo; hay mucha burocracia y mira hasta donde tenemos que llegar", reveló.

BLOQUEO

Agregó que fue desde la noche del domingo que entre los vecinos acordaron cerrar la carretera principal, específicamente en la entrada del Ejido F. Gutiérrez, mismo que mantiene la mañana del lunes y que seguirán de seguir sin respuesta.

Finalmente, hizo un llamado enérgico a las autoridades correspondientes para que atiendan la situación a la que no querían recurrir pero que ante la falta de respuesta por la CFE tomaron la desición de cerrar.

"Que la sociedad no sienta que somos inconscientes, no queríamos hacer esto pero dada la nula respuesta de la autoridad no hay otra opción; además lo que todas las amas de casa argumentan es que si no pagas el recibo el último día al día siguiente ya te cortan la energía y por lo mismo exigimos una respuesta".