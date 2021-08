Sin luz ni agua la Técnica Agropecuaria 145 de Mecayapan

Los alumnos fueron distribuidos en 4 aulas respetando la sana distancia, haciendo uso obligatorio del cubre bocas, y gel antibacterial, ya que no cuentan con servicio de agua potable por un daño en la tubería, ni con servicio de energía eléctrica derivado de un adeudo con CFE.

Noticia Relacionada Sin éxito el regreso a clases presenciales en Tatahuicapan

El plantel educativo se ubica en la carretera Tatahuicapan s/n, comunidad de Tonalapán, perteneciente al municipio de Mecayapan, 15 maestros imparten sus conocimientos en el citado plantel.

Al respecto la directora Luz Chávez Pérez, s eñaló: "No es lo mismo estar en casa realizando tareas porqué aquí no realizamos clases virtuales por la plataforma ya que el medio no lo permite, los papás y los alumnos son de comunidades alejadas y con situaciones económicas muy precarias".

Externó, han sido accesibles con los alumnos y padres de familia, en cuanto a documentación, uniformes y útiles escolares, solo piden que acudan con vestimenta adecuada y con las medidas de protección marcadas por la Secretaría de Salud, en caso de no contar con ellas en la escuela se les proporciona.

Al plantel educativo asisten alumnos del; El Rubí, San Pedrito, Amamaloya, Cerro de la Palma, Mecayapan, Saltillo, y el Naranjo, etcétera, la profesora Luz Chávez comentó que la escuela vive de la caridad de los ciudadanos y que aún faltan muchas cosas por hacer.