Sin llegar 15 mil mdp a Fonden en tiempos de Duarte y Yunes

Un desvío de 15 mil millones de pesos se cometió en las administraciones de Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares en la Secretaría de Protección Civil (SPC), debido a que en estos gobiernos jamás hicieron su aportación correspondiente en la atención de desastres; éstos tuvieron uso electoral.

Lo anterior lo reveló la titular de la SPC, Guadalupe Osorno Maldonado, tras su participación virtual en el programa ´A 8 Columnas´, emitido este miércoles por Radio Televisión de Veracruz (RTV), al añadir que estos recursos jamás llegaron al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) de 2011 a 2018.

"Claro que se desviaban recursos, lo hemos dicho varias veces, nos referimos a recursos que son difícilmente auditables, puede estar en papel en orden la entrega de los insumos, pero eso no quiere decir que los insumos se hayan entregado de manera ideal...Ese dinero se fue a la licuadora de Finanzas y Protección Civil no le puede dar seguimiento porque dicho recurso nunca llegó a ejecutarse. ¿Qué le hicieron? No sabemos porque nunca llegó al fideicomiso donde se manejaba el Fonden", indicó Osorno Maldonado.

JAMÁS SE COMPROBÓ ENTREGA

PESE A PADRONES DE APOYOS

La titular de la SPC añadió que aunque existen padrones de los beneficiarios, nunca se comprobó que éstos hayan recibido los insumos del Fonden, por lo que se emitían las declaratorias de emergencia en diversas ocasiones para un mismo sitio sin verse un avance, por ejemplo el puente Arroyo Grande, en Santiago Tuxtla, que tiene cinco declaratorias y únicamente colocaron sacos de arena; actualmente la administración de Cuitláhuac García ya lo construye.

"Es importante decirlo, pues ante una declaración de ´sí se desviaron los recursos´ está la que sigue y ¿dónde están las denuncias? Y ahí se nos complica porque los padrones están bien hechos, sin embargo, eso no quiere decir que a la gente que realmente lo necesitaba se le diera", comentó.

´HUBO USO ELECTORERO´

Durante ese periodo inundaciones en Minatitlán, afectaciones por los frentes fríos en Coatzacoalcos, así como los daños por los terremotos de 2017, son sólo algunos de los desastres naturales más fuertes ocurridos en la zona sur de Veracruz, para los cuales debieron destinarse las despensas, que se repartirían en los procesos electorales de 2015, 2016, 2017 y 2018, coincidentes con las administraciones de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares.

"Una de las maneras de desviar los recursos de Protección Civil era el uso electorero de los insumos, particularmente de despensas, ahí hay un tema que además fue muy evidente en los años anteriores cómo se usaban esas despensas para otros fines que no eran apoyar a la población en una situación de vulnerabilidad por un fenómeno perturbador que les estaba afectando", externó Guadalupe Osorno, quien reconoció que existen problemas para coordinarse en la entrega de apoyos por la pandemia por Covid-19 en el municipio de Veracruz Puerto, gobernado por Fernando Yunes Márquez, hijo del exgobernador.

Ante esto se realizaron mecanismos de control para evitar que los insumos no se entreguen, por lo cual los coordinadores regionales de PC son una pieza clave junto a los directores municipales para censar datos de afectaciones reales, mientras que en cuanto los fondos federales por desastres se entregaron con desfase o nunca se dieron a los municipios.

"El problema con Fonden es que desde 2011 hasta 2018 el estado de Veracruz no ponía la parte que les correspondía para atender eso... en algunos casos se había podido avanzar en la infraestructura porque los municipios a través de dependencias y otros fondos podían haber hecho la obra.. la cuenta va en 15 mil millones de pesos, ésa es la cuenta que pudimos reconstruir porque en algunos casos puede ser más o puede ser menos, hubo cosas que se perdieron en los archivos y cambió la plataforma de Fonden", puntualizó Osorno Maldonado.