Pandemia no impidió que José celebrara graduarse de la primaria

Acompañado de su familia y gracias al ingenio de su mamá, el pequeño José de Jesús Domínguez García de 11 años de edad celebró su graduación en casa por haber concluido la primaria, tal y como lo marcan las autoridades sanitarias, ante la pandemia del Coronavirus que mantiene las aulas cerras desde el pasado 23 de marzo.

Arlet García Amador, madre del pequeño, declaró que pese al confinamiento que se vive en la ciudad no dejaría pasar desapercibido el que su hijo concluyera su primaria en la Escuela Artículo 123 ´Tomasa Valdez Viuda de Alemán´, ubicada en el Centro de Coatzacoalcos.

"Me considero detallista tanto con mis niños y mi familia y yo dije no mi hijo no va a pasar este día sin tener su recuerdo de su salida de la primaria; porque ellos a lo mejor inconscientemente de su salida del jardín de niños no tienen muy entendido porque el festejo pero en la primaria es diferente, ya que pasan a la secundaria y sobretodo que de golpe se les dijo que ya no iban a asistir a clases", mencionó la también maestra de segundo año en la misma escuela.

"Se perdieron los abrazos, las leyendas de las playeras de recuerdo ya esos detalles ellos no los tuvieron", agregó.

Sin embargo, su felicidad como mamá de que su hijo concluyera una de las varias etapas educativas que transcurrirá, la llevó a ingeniar el pequeño pero muy significativo festejo para él.

"Él oficial mente salió la semana pasada pero en lo que prepare todo y por otros detalles técnicos se lo festejamos ayer (jueves) por la noche; le mande a hacer una lona con su foto, un pastelito con la leyenda de ´felicidades José; y su playera de generación con los nombres de sus compañeros al ser algo que se hace al salir, además adaptamos un espacio en la casa que adornamos con imágenes de graduados", detalló.

Durante la pequeña celebración sólo estuvo presente su papá, quien también es maestro de educación física en la misma primaria en la que estudia José, su mamá y su hermano.

"Hasta le planche su uniforme para que no saliera arrugado, y le dije que voleara sus zapatos para que saliera bien; incluso, realizamos un folder con hojas simulando que eran de la entrega de reconocimiento; hasta iba a ponerle música de fondo y hacer un video en vivo en facebook pero él ya no quiso (risas) le dio pena, pero bueno al menos para la foto ahí quedó el recuerdo", narró García Amador.

"ME SORPRENDÍ MUCHO" Y "ME SENTÍ TRISTE A LA VEZ"

Por su parte, el pequeño José, dijo haberse sentido emocionado y feliz por la celebración que le organizó su mamá en casa en ese día tan especial para él, el cual pensó compartiría rodeado de sus compañeros de clases.

"De repente me dijeron que subiera y ya cuando baje me sorprendió porque no esperaba eso, ya que en sí tampoco sospeche nada; igual fue triste porque ya no pude ver a mis amigos y creo ya no los volveré a ver", expuso.

Finalmente, aprovechó e invitó a otros niños que como él permanecen en casa, hagan lo que más quieran hacer durante estos días.

"Que se pongan a jugar, que aprovechen igual a hacer algún proyecto que se les ocurra".

Es preciso mencionar que al igual que José en todo el estado de Veracruz hubo niños y jóvenes que se quedaron sin celebrar la culminación de alguna etapa educativa a consecuencia de la contingencia sanitaria por el Covid-19.