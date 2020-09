Sin fecha para que concluya pandemia de Covid-19

La entidad veracruzana se enfrenta a una pandemia de largo tiempo, insistió Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud (SS), mismo que negó que a la fecha ya se haya superado el Coronavirus en otros países.

"Por ello les hemos venido diciendo que tenemos que prepararnos y no dejar a un lado las medidas de protección sanitaria, por qué nos enfrentamos a una pandemia de largo tiempo", reafirmó.

Ante eso, declaró que los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) han iniciado con la actualización y capacitación de todo el personal involucrado en la atención médica de la población.

"Recuerden ustedes viene la temporada invernal en la que se hace más intensa y efectiva la transmisión de enfermedades respiratorias infecciosas como la influenza y el SARS-COV 2, así como otros tantos virus de esta temporada", apuntó.

Por otra parte, refirió que el semáforo de medición de casos de Covid-19 se conforma del monitoreo de varios aspectos, por ello cuando pasa de color rojo a naranja, es un llamado de atención para que toda la población no se confíe.

"Todos debemos a pegarnos al semáforo de sus municipios para que donde estés en rojo no salgas, no hagas lo que en un municipio en naranja o amarillo les toca, no es sencillo pero debemos hacer conciencia", expuso.

Finalmente, indicó que los municipios que siguen concentrando más casos positivos y sospechosos de Coronavirus y en donde se continúa dando la mayor transmisión de la enfermedad son: Veracruz Puerto, Xalapa, Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, Tuxpan y Poza Rica.