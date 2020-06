Descartan daños importantes en la zona industrial: CLAM y AEIVAC

Tras el sismo de 7.5 grados en la escala de Ricther, con epicentro en las costas de Oaxaca, la zona industrial de Coatzacoalcos no tuvo daños, informó el coordinador del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM), Luis Castro Mendizábal; aunque hubo un derrame de ácido fosfórico en Innophos, las autoridades no lo confirmaron, pese a evidencias en redes sociales.

"Se realizaron las verificaciones correspondientes, están operando con normalidad... todo normal, sólo fue la evacuación, todas aplicaron su plan de evacuación preventiva... lesionados no, sí vi el video, pero no sé si se trate de Innophos, ellos no han reportado algún accidente... están saliendo fotos de la refinería (de Minatitlán), de otras partes de la República, generalmente las plantas se parecen mucho, en este caso Innophos no nos ha comunicado nada, yo sé que no hay reporte de ningún accidente o de personas lesionadas", señaló Luis Castro.

Durante el temblor, se regó ácido fosfórico de dos tanques en la planta de Innophos, detrás del Complejo Petroquímico Pajaritos de #Coatzacoalcos. pic.twitter.com/FYZ19WhvgW — Diario del Istmo (@diariodelistmo_) June 23, 2020

De manera extraoficial trascendió que hubo un derrame de ácido fosfórico de un decantador 04-2332-6, ubicado en una de las plantas de Innophos Fosfatados de México, lo que fue contenido para evitar su llegada a la Laguna de Pajaritos. La sustancia es materia prima para industrias fertilizantes, alimentarias y refresqueras.

Vía telefónica, Castro Mendizábal, indicó que se aplicaron los protocolos de evacuación sin que hubiera necesidad de hacer paros en la mayoría de las plantas, incluidas las pertenecientes a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a las privadas; el corredor industrial se compone de 38 empresas.

HUBO ALGUNOS PAROS: AIEVAC

Por su parte, el presidente de la Asociación de Industriales del Sur de Veracruz (AIEVAC), Claudio Velasco Martell, indicó que algunas plantas tuvieron paros ante la intensidad del movimiento telúrico, pero se reactivaron tras revisiones.

"Una vez que se revisa, que no hay ninguna afectación o cuando la hay se repara, nuevamente se arranca, esto es un procedimiento normal... Yo no vi que ninguna reportara de un problema que se presenta, la mayoría de las empresas tienen torres de enfriamiento y cuando sucede eso el agua se sale... si alguna empresa tuviera alguna situación anómala hay códigos en las industrias y lanzas inmediatamente un apoyo", explicó Velasco Martell.

El presidente de la AIEVAC no descartó que hubiera fugas u otro tipo de derrames mínimos por la duración del sismo cuyo epicentro fue una de las bahías de Huatulco, Oaxaca, y que se sintió fuertemente en Coatzacoalcos.

TODO NORMAL EN BRASKEM-IDESA: SERGIO PLATA

En Braskem-Idesa tampoco fue necesario parar operaciones, confirmó Sergio Plata Azpilcueta, coordinador de Relaciones Institucionales, quien indicó que ante la pandemia por Coronavirus labora el 80% del personal operativo y sólo un 25% de trabajadores administrativos, ya que estos últimos lo hacen por guardias.

"Todo el contingente normal, sin ninguna novedad, salvo algunas personas con crisis nerviosas, pero la operación de la planta se mantiene en condiciones seguras... No, para nada, para nada (se pararon las plantas al interior)", puntualizó Plata Azpilcueta.