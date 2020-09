Sin combustible y en abandono plataforma Semi-1 en Pro Agroindustria

En abandono es como se encuentra la plantilla que labora para Mantenimiento Marino de México (MMM), pues desde este lunes la plataforma Semi-1 se quedó sin combustible, lo que dejará sin luz y sin algunos servicios a los trabajadores, a lo que se suma el despido de nueve más; pues trascendió que la empresa está por quebrar.

De acuerdo al testimonio anónimo de uno de los exempleados, en total serán 70 las personas despedidas, que desde mayo no cobran una liquidación, pues aunque llevaron el caso a la Procuraduría Federal de Defensa al Trabajador (Profedet), no hay avances.

"Se quieren quedar con cinco personas en la oficina nada más, los demás van a causar baja sin liquidación... se van a añadir más a la lista sin fecha, sin promesa de liquidación... desgraciadamente no hay ninguna autoridad que nos apoye, metimos una denanda en la Profedet y la licenciada no hace nada", confirmó en anonimato uno de los trabajadores.

-¿Es cierto que se quedó sin combustible la plataforma Semi-1? Se le cuestionó al extrabajador, quien respondió: "Así es. (Cuando no hay combustible) se apagan todos los equipos como aire acondicionado principal alumbrado, ya no pueden prender ninguna estufa en la cocina porque no hay una máquina que genere electricidad, estarían en una condición no muy buena para vivir ahí".

Es preciso señalar que las dos plataformas de MMM están varadas en el muelle de Pro Agroindustria desde febrero de 2019, pero fue a partir de abril de este año cuando ocurrieron despidos injustificados parte del consorcio Grupo R, al que pertenece la compañía en conjunto con Halliburton-KBR, sin embargo, aclaró que la empresa que les paga y se encarga de la logística es Asesoría Gerencial de Recursos Humanos.

"Ahorita me dijo el de recursos humanos que ya la empresa está muy mal, pero no quiso decir que ya no tienen dinero, ni para comprar combustible, ni para liquidar a la gente, para nada tienen y la gente que se va a quedar ahí cómo le va a hacer para comer, para dormir... sin luz, sin nada, va a ser una condición insegura para estar ahí a bordo", reveló la fuente.