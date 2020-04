Clínica ISSSTE sin casos sospechosos de coronavirus

Derivado a que la Clínica-Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Coatzacoalcos brinda atención a derechohabientes sospechosos por coronavirus la consulta externa diaria disminuyó un 70%, informó Esperanza de la Rosa Valencia, directora de la institución médica.

"Todos estamos trabajando normal pero con una disminución de la consulta derivado a que todo está en ´Quédate en casa´; y en el caso de los adultos mayores los estamos ayudando a que acuda el familiar y no ellos y se les haga el resurtimiento de receta cada dos meses", declaró.

En entrevista vía telefónica, manifestó que el viernes, personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que forman parte del Plan DN-III, así como el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo y otras personalidades del gobierno acudieron a la clínica para verificar las medidas que manejan ante la pandemia del COVID-19.

"Les explicamos que tenemos nuestro filtro de entrada por el área de consulta externa y por el área de urgencias y se les brinda atención, y si encontramos algún paciente con alguna sintomatología respiratoria lo mandamos a nuestra clínica de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) que se abrió con un médico y una enfermera para que ellos determinen que tipo de paciente respiratorio atienden", contó.

SIN CASOS SOSPECHOSOS

Explicó que en caso de que haya un paciente sospechoso con coronavirus, que hasta el momento no ha pasado, y que no presente síntomas severos respiratorios es enviado a casa para que cumplan un periodo de resguardo de 14 días.

"Además se siguen monitoreando vía telefónica para saber cómo van sus síntomas hasta darlos de alta; y ahorita por la sintomatología todo caso puede ser sospechoso pero el médico tiene que tener el criterio y estamos viendo de acuerdo a los síntomas que aquí los pacientes se consideran sospechosos pero no de riesgo y pueden ser manejados en su casa", detalló.

BAJÓ CONSULTA

En el mismo sentido, reveló que la atención bajó considerablemente lo que refleja que los derechohabientes están acatando la principal indicación para combatir el virus de ´Quédate en casa´.

"Hablamos que bajo aproximadamente un 70% y no porque no requieran atención sino que ellos saben muy bien que si tenían consultas programadas pero no eran consultas que amerite una urgencia prefirieron quedarse en casa y por decisión propia", remató.