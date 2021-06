Siguen lucrando con la sangre; Coatza carece en cultura de la donación

Explicó que la desesperación de las personas por conseguir las unidades sanguinas las lleva aceptar las condiciones y el precio que les ponga el donador, sin saber si esa persona es portadora de una enfermedad que aún no sea detectable a través de los estudios de laboratorios y que podría causar un mal en el paciente.

"Desafortunadamente mucha gente cobra por donar, todavía venden su sangre, la gente que paga no se da cuenta que esas gentes pueden estar enfermas, pueden estar en la etapa en la que no detectamos la enfermedad por medio de los exámenes y nosotros vamos a transfundir esa unidades, el problema es después cuando el paciente llegue a tener una enfermedad que no detectamos porque el donador mintió", comentó.

En el marco del día mundial del donante de sangre celebrado el pasado 14 de junio, Escudero Ramírez declaró que nunca se han quedado sin unidades, pero si han tenido algunas complicaciones ya que son el único banco de apoyo para 12 hospitales.

Explicó que una sola donación puede salvar la vida de tres a cuatro personas, ya que de ahí salen aproximadamente 15 concentrados de eritrocito, plaquetas y plasmas, para los pacientes del Valentín Gómez Farías.

Recordó que durante la etapa más crítica de la pandemia por covid19, redujo el número de donantes de manera voluntaria, sin embargo a través de las jornadas realizadas en esta semana lograron obtener de 30 a 35 unidades.

