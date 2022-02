Siguen ataques de la "banda del taxi" en Coatzacoalcos

El director del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos (OCC), Renato Riveroll Rivera, confirmó que continúan los ataques contra mujeres en las unidades transporte público en el municipio de Coatzacoalcos.



En ese sentido, el representante del organismo no gubernamental, lanzó una serie de recomendaciones para que la ciudadanía no sea víctima de la llamada "banda del taxi".





Desde octubre del 2020 es cuando se presentaron los primeros casos de mujeres que eran atacadas, para despojarlas de sus pertenencias.



Riveroll Rivera dijo que los ataques contra las féminas han sido han sido cada vez más brutales, por lo que además de extremar precauciones es necesario que las víctimas interpongan las denuncias, para que los casos no queden impunes.





Entre las recomendaciones hechas por el OCC, es verificar el número económico de la unidad, compartir la ruta con algún familiar y amigo en tiempo real y mantener activa alguna aplicación de alerta.





El caso más reciente ocurrió el pasado fin de semana cuando una pareja abordo un taxi, y en el transcurso los durmieron con una sustancia desconocida, apareciendo sin zapatos y dinero en la playa.