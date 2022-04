"Si no saludas, no comes", en la Taquería ´Chincoya´; 60 años de tradición

Con 60 años de tradición en la venta de tacos de carnitas de cerdo, taquería ´Chincoya´ sigue en el gusto de la población porteña que acude diariamente para saborearlos, donde además del sabor, la salsa y por supuesto la tradición de que "si no saludas, no comes".

"Mi papá y mi mamá iniciaron hace años en Zaragoza y Bravo, en un terreno baldío todo eso, era la última calle pavimentada de Coatzacoalcos, Bravo y de aquí hemos salido todos mis hermanos profesionistas, gracias a mis padres nos dieron estudios, de los tacos salimos todos, hay licenciados, abogados, maestros y yo que soy ingeniero electromecánico", refirió Francisco Chincoya Acevedo, quien como todos los días, atiende la taquería de lunes a viernes desde las ocho y media de la mañana a las cuatro de la tarde, mientras que los sábado y domingo cierran a la una de la tarde.

"Por aquí han pasado doctores, licenciados, arquitectos pero muchos se han ido de aquí, emigraron de Coatzacoalcos, pero cuando regresan vuelven a la taquería", mencionó Francisco, quien seguía activo con su hachuela cortando la carne.

"Hay quienes han llegado a comerse 30 a 35 tacos de carnitas cuando nos visitan, mientras que en otras ocasiones han venido quinceañeras y bodas que antes de ir a la fiesta vienen por sus tacos para aguantar hasta que les den de comer", recordó Chincoya Acevedo.

Sobre la frase distintiva del negocio, "si no saludas, no comes", Francisco Chincoya Acevedo (quien además es experto en artes marciales), mencionó "que es para que no se pierdan los valores, ya que algunas buenas costumbres básicas se han ido perdiendo".

Así que en este negocio para ser atendidos lo primero que hay que hacer es emitir el saludo y de esa manera podrá disfrutar de los tacos al natural o con cilantro y cebolla, sencillos o con doble tortilla.

Luis Felipe García, un asiduo cliente quien degustaba siete tacos de carnitas, mencionó que desde hace muchos años conoce la taquería, por lo que siempre vuelve, ya que por lo menos visita el lugar unas diez veces al año, pero podrían ser muchas mas.

Para muchos comesales en este lugar, la salsa es de respeto, ya que prácticamente es pura ´lumbre´, pero con mucho sabor, por lo que hay que tener cuidado al aplicarla, si no se come mucho picante para los de paladar más arriesgado es una delicia.

Con sus 60 años de antigüedad la Taquería ´Chincoya´ demuestra que a pesar de las adversidades económicas, la inseguridad e incluso por la pandemia, un negocio puede preservarse , resistir para seguir ofreciendo un servicio de calidad y que dé sustento a varias familias, para muchos pareciera un pequeña taquería, tradicional, muy sencilla, sin sucursales, pero posee una gran tradición familiar y sobre todo un gran sabor y una salsa con un sazón inolvidable.