Sexoservicio, otro oficio afectado por la contingencia en Coatzacoalcos

El oficio del sexoservicio en Coatzacoalcos también está siendo afectado por la pandemia del Coronavirus, ya que por día sólo llegan a atender a lo mucho dos clientes, logrando una ganancia de 800 pesos.

María, madre soltera de cinco pequeños, tres menores de edad, uno en la secundaria y la mayor de 20 años ya con familia, declaró que este trabajo que ha venido desempeñando desde que era un joven hoy en día ha dejado de ser redituable.

"Ahorita muchas muchachas ya se han ido a Tijuana y Monterrey. Antes en todo esto que es el Malecón Viejo estaba lleno y ahora ya somos pocas, pues por día si bien nos va nos caen uno o dos clientes, y lo peor es que la gente cree que uno se hace aquí rica pero la realidad es otra", externó.

Indicó, que los precios por servicio tan sólo son de 400 pesos por una hora, y los cobran por adelantado; "ya sabemos como son y si nos contratan y están tomados o drogados, crudos o desvelados luego se les dificulta que se vengan y no quieren pagar pero ahí si nosotras les decimos que esa no es nuestra culpa, nosotras cumplimos y que mejor para la otra antes de irse a tomar vengan", narró.

COMBINA LA VIDA GALANTE CON VENTA DE POSTRES Y COMIDA

Reconoció, que sin importar la baja de clientela a la que se ha tenido que enfrentar por la contingencia sanitaria del Covid-19 sólo acude a ofrecer sus servicios una o dos veces por semana, y a fin de obtener otros ingresos para sostener a sus hijos se apoya con la venta de comidas y postres en su casa.

"Yo ya no vengo tan seguido incluso hay veces en que no me aparezco por acá por varios meses, ya que también hay días que nos vamos en blanco y estamos aquí de 11:00 hasta como las 15:00 horas; y para eso mejor una se queda en su casa a limpiar o hacer comidas y postres para vender pero eso sí cuando hay trabajo es de economizar precisamente para pasar estos tiempos", expuso.

En cuanto a la enfermedad del Coronavirus, reveló no tener miedo a la hora de desempeñar su trabajo en el que comenzó en la edad de 18 años aproximadamente, ya que precisó que sólo Dios es quien tiene la última palabra en temas de vida.

"La verdad cuando estoy esperando cliente yo no traigo el cubrebocas siento que me asfixio, y lo mismo es con mis demás compañeras, y gracias a Dios hasta ahorita ninguna nos hemos enfermado. También yo digo ya cuando le toca a uno le toca a veces cuando ya está de Dios te mueres y hasta de otra cosa un accidente o te matan", mencionó.

EN LA ACCIÓN NO HAY BESOS

Sin embargo, añadió que la mayoría de los clientes portan su mascarilla a fin de salvaguardar su salud y la de su familia; y en forma de medida preventiva para evitar contagiarse del virus del SARS-COV-2 los besos están prohibidos, así como el uso obligatorio del preservativo para otras enfermedades de transmisión sexual.

"La verdad vamos a lo que vamos y por lo mismo que se está viviendo evitamos los besos, incluso es la mayoría de los usuarios los que usan sus cubre bocas también por proteger a sus familias, y es lo mismo que hago yo al menos a mis hijos si los cuido, yo ya no tanto", afirmó.

Por último, aseveró que a la fecha en su mayoría al igual que ella que es madre soltera se manejan de forma independiente y aquellas que tienen un ´padrote´ o alguien que las ´jinetea´ son por parte de sus parejas o esposos; incluso el ataque que antes sufrían de las autoridades policiacas se acabó, y en cambio suelen en ciertos casos brindarles protección.