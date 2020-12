Sesver invita a vacunarse contra la influenza previo al invierno

Durante esta temporada invernal aumentan los casos de Influenza, por ello personal de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), invitó a aplicarse la vacuna contra la enfermedad, en los Centros de Salud o su unidad médica más cercana.

Salvador Hernández Beristain, director de Salud Pública, reconoció que al estar en la época más fría del año es vital que se acaten las recomendaciones para cuidar la salud de toda la población.

"Durante esta época suelen aumentar los casos de Influenza que es una infección vírica que afecta principalmente a la nariz, garganta, los bronqueos y ocasionalmente los pulmones, dura generalmente de una a dos semanas si se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, cefalea, malestar general, tos seca, dolor de garganta y rinitis", expuso.

Asimismo, refirió que el padecimiento se transmite con facilidad de una persona a otra, mediante gotículas que son pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos.

"La mayoría de los afectados se recuperan de una a dos semanas sin necesidad de recibir medicamentos", indicó.

Sin embargo, mencionó que niños pequeños, adultos mayores y personas que padecen otras afecciones médicas la infección les pueden provocar graves complicaciones como neumomiano y hasta la muerte.

"La forma más eficaz de prevenir estas complicaciones es aplicándose la vacuna contra la Influenza todos los años, durante la temporada invernal entre los meses octubre y diciembre", apuntó.

Enfatizó que la vacuna no desarrolla influencia, no causa reacciones, no reproduce síntomas y es totalmente segura.

Finalmente, el mandatario de salud, reveló que el objetivo principal es aplicar el insumo a la población vulnerable de los 212 municipios de la entidad.