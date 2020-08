Sesver brinda recomendación para el cuidado de mujeres en gestación

Roberto Ramos Alor, titular de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), hizo un llamado a las mujeres embarazadas por ser una población de alto riesgo durante la pandemia, para que cuiden de su salud y la de los recién nacidos.

"No podemos permitir que haya más víctimas de este virus por esta razón es que se han creado estrategias muy específicas para la atención a la mujer embarazada a través de Comité de Prevención, Estudio, Seguimiento Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal integrada por el sector salud del que se han desprendido acciones como el plan de Acción Continúa de Atención Para Embarazadas y Recién Nacidos", refirió.

A su vez, dijo que se están capacitando de manera constante a las Jurisdicciones Sanitarias para la correcta atención de la mujer embarazada y del recién nacido ante esta pandemia del Coronavirus.

"Se da seguimiento oportuno a las pacientes con diagnóstico de Covid-19 hospitalizadas y egresadas; y algo muy valioso las jurisdicciones trabaja en coordinación para capacitar a las compañeras parteras tradicionales para que sepan qué hacer en caso de tener a una mujer embarazada con la enfermedad", explicó.

Por último, pidió que en cada hogar se vigilen a las féminas para que tanto la salud de ellas como de sus bebés sea buena.

"Para eso también deben asistir a sus consultas de manera periódica al sector salud y si no lo han hecho aún es tiempo no duden en ir, o a un hospital, por favor no sean víctimas de la desinformación porque eso puede provocar problemas graves en su salud, por ello permitan que los compañeros puedan orientarlos sobre las medidas de seguridad".

CIFRAS DE CASOS DE COVID-19

DE ALGUNOS MUNICIPIOS DEL SUR

Por otra parte, a escasos días de que se lleve a cabo el análisis del semáforo en el estado de Veracruz para medir el incremento o disminución de casos de Covid-19, Coatzacoalcos concentra mil 752 confirmados, 383 fallecimientos y 86 sospechosos.

Lo anterior fue informado durante la conferencia de Estrategia Estatal contra el coronavirus del jueves por la noche.

De igual forma, en Minatitlán ya son 800 los positivos y 171 decesos; mientras que Cosolecaque concentra 334, Agua Dulce de 139, Acayucan 146, Las Choapas 185; Nanchital 163, Ixhuatlán del Sureste en 49, y Moloacán 41.