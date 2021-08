Sergio Guzmán Ricárdez, dio positivo a Covid-19

El también exalcalde de Agua Dulce confirmó la noticia al mediodía de este miércoles a través de su cuenta oficial de Facebook ´Sergio Guzmán Ricárdez´.

"Amigas y amigos, ustedes me conocen, soy un hombre fuerte y siempre he puesto todo en manos de Dios, para evitar mayores complicaciones por el Covid-19 he decidido hospitalizarme, estoy respaldado de grandes especialistas.

"Gracias a todas las personas que me han mostrado su apoyo y los mantendré al tanto de mi evolución", se lee en el muro de Facebook de Guzmán Ricárdez.

Con Sergio Guzmán serían ya 593 funcionarios en todo el país que confirmaron públicamente ser positivos a Covid-19, entre gobernadores, senadores, diputados, alcaldesas, presidentes municipales, entre otros más.