Seré gestora de mis comisiones y para Villa Allende: Renata Prot

Comercio, mercados municipales, rastro e igualdad de género, son las comisiones que Prot Álvarez tendrá durante los cuatro años que dure su gestión en la Regiduría 10, de la que afirmó sus vínculos familiares con su hermano Noriel y su sobrina Keren, no son impedimentos ni condicionantes para ejercer su papel como edil, pues es autónoma e independiente.

"Voy a sobrellevarlo como siempre hemos hecho, la familia Prot Álvarez siempre ha trabajado a la ciudadanía, apoyar al que más lo necesita, no somos monedita para caerle bien a todos, pero nuestra finalidad siempre es apoyar al que más lo necesita en lo que esté en nuestras posibilidades", respondió Renata Prot, quien participó en una entrevista para Imagen del Golfo.

-¿Cuál es su compromiso al asumir la regiduría?

"El compromiso es el poder seguir ayudando a la ciudadanía en lo que esté en nuestras posibilidades, poder seguir gestionando, especialmente con los locatarios de los mercados y los comercios, tengan mejor condición, seguir el trabajo de la administración pasada... habrá continuidad al trabajo, que se hizo un buen trabajo, en los recorridos que he hecho y no es porque ella (Keren Prot) sea mi sobrina, pero se han expresado de ella bien".

-¿Terminará su cargo o solicitará licencia para integrarse a una campaña como ya lo han hecho exregidores?

"No, primeramente si Dios nos presta la vida, es terminar los cuatro años".

-¿Cómo ve a Coatzacoalcos tras haber concluido la primera administración de Morena?

"Hay muchas necesidades en la ciudad, pero poco a poco se encaminarán a hacerlo mejor, lo que son las calles y situaciones que están a la vista, la visión del alcalde es hacer un excelente trabajo... La verdad es que sí faltó mucho apoyo para lo que es la Villa de Allende, el apoyo fue casi nulo, ciertamente hubo mucho cambio en la villa, pero no fue por parte de la administración pasada, pero eso fue federal".

-¿Qué le hace falta a Coatzacoalcos para estar a la altura de las grandes urbes?

"Nos falta más auge para que haya más diversión, más plazas para impulsar el comercio, que el crecimiento también se extienda el crecimiento comercial a la villa".

-¿Cree en La Cuarta Transformación?

"En lo que es La Cuarta Transformación nos enfocamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, yo no dudo del trabajo que hace nuestro presidente, porque sí se ve el trabajo y las intenciones que hace para la ciudadanía, pero no puedo hablar de quienes están alrededor, no ha sido muy grato aquí donde nos encontramos, esperamos aquí poder trabajar con nuestro alcalde así como lo hace nuestro presidente".

-¿Exigirá cuentas claras si hay irregularidades en la Cuenta Pública 2021?

"Quiero creer que el alcalde sí lo va a hacer".

RENATA PROT ÁLVAREZ

REGIDORA 10

----

RENATA PROT ÁLVAREZ

2 semestres de Licenciatura en Derecho

Madre de familia

Comisiones

Comercio

Mercados municipales

Rastro

Igualdad de género