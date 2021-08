Semáforo rojo, un fuerte golpe para emprendedores de Coatzacoalcos

La tercera ola de contagios provocó qué las expoventas quedarán canceladas para evitar contagios de Covid-19, situación que afectó a decenas de personas que se dedican a ofrecer sus productos artesanales y de la región.

Diana Estrella Chable Ramírez presidenta del colectivo "Coatza Emprendedor" indicó que para hacer frente a esta crisis económica continúan trabajando a través de redes sociales sin embargo, el desempleo a frenado la compra de sus productos.

Aseguró que no han bajado la guardia para salir adelante y llevar el sustento al hogar.

"Si mira pues si es algo feo que estemos en rojo de nuevo puesto que ya no podemos vender en expos y las personas no tienen buena solvencia económica, los emprendedores siguen vendiendo virtualmente, nosotros como colectivo los ayudamos a impulsar sus ventas virtualmente, compartiendo sus ventas", expresó.

Ante esta crisis pidió a la ciudadanía contribuir siguiendo las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud para que pronto pueda todo volver a la normalidad y el trabajo repunte en el municipio así como las ventas mejoren y la economía vuelva a ser fructífera.

"Lo que nosotros le podemos pedir al público en general es que no baje la guardia y se cuide puesto que si no se cuidan esto no va a pasar", puntualizó.