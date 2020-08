Semáforo naranja no es para confiarse, advierte CCE en Coatzacoalcos

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Esteban Enríquez España, reconoció que si bien se espera un ligero repunte económico tras la reapertura de diversos negocios con el ´Semáforo Naranja´, es necesario que los ciudadanos de Coatzacoalcos no bajen la guardia en cuanto a la prevención ante el Coronavirus, de lo contrario se regresaría al cierre de establecimientos.

"Hay que recordar que el semáforo naranja sólo implica que hay más camas disponibles, que no se confíe la gente... 15 días puedes ser lo que duremos si la gente se confía como sucedió cuando empezó ´La Nueva Normalidad´, que no había ningún cambio, empezó a salir mucha más gente en cubrebocas, familias en grupo, pero deben seguirse las mismas recomendaciones que desde el inicio de la pandemia (se aplican)", comentó vía telefónica Enríquez España.

Ante el cambio de color continúan las medidas como el uso obligatorio de cubrebocas, la sana distancia y el lavado constante de manos, mientras que los negocios deben limitar el acceso al 25% de su capacidad, colocar filtros de revisión, así como proporcionar gel antibacterial a los clientes, que en el caso de la compra de canasta básica sólo se permite la entrada a una persona por familia.

"Se requiere que la ciudadanía cumpla, de esa manera seguiremos avanzando, podemos continuar cambiando de color en el semáforo, siempre cuidando ese punto no confiarse, el estar en semáforo naranja no implica salir... no estamos en un punto donde se crea que se puedan saturar los hospitales... hay que mantener todos los cuidados que nos están pidiendo o recomendando tener... yo diría que a partir de este mes de agosto empezó a verse un repunte muy ligero", refirió el presidente del CCE.

Esteban Enríquez exhortó a la ciudadanía seguir las recomendaciones para evitar un aumento de contagios, pues de lo contrario el semáforo naranja durará no más de 15 días.