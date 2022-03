seguridad,_clave_para_el_progreso_de_coatzacoalcos:_occ

"La seguridad es la clave para que Coatzacoalcos vuelva a ser la ciudad para vivir siempre", afirmó el Director del Observatorio Ciudadano Renato Riveroll Rivera.



Lo anterior, luego que un hombre fue ejecutado de varios impactos de bala en la colonia Ciudad Olmeca, tras concluir el operativo Fuerza de Tarea "Oriente", implementado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional del 24 al 30 de marzo.



"La seguridad es clave, tenemos que atacar ese punto, porque sin duda eso dará el progreso, el desarrollo económico, para que Coatzacoalcos vuelva a ser la ciudad para vivir siempre", comentó.



Ante el avances que lleva el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el titular del organismo no gubernamental, indicó que se debe garantizar la seguridad de los inversionistas, ya que eso detonará mayores fuentes de empleo y una mejor condición de vida para la población.



"Tenemos que darle seguridad a la gente, a los inversionistas, tenemos que darles certidumbre legal y sobre todo de seguridad, porque habiendo seguridad, hay empleo, inversiones, inyección de recursos, elevamiento de vida de los ciudadanos", dijo.



Riveroll Rivera mencionó que el reforzamiento de los operativos policiacos garantiza a los emprendedores a poder abrir nuevos negocios, sin que exista el temor que los amenacen o extorsionen.



"Que el malecón vuelva a tener vida, que vuelva a tener actividad económica, que los emprendedores tengan la tranquilidad de que pueden iniciar un negocio, aunque sea micro, pequeño y mediano pero que no tengan ningún problema, que no los van a llegar a extorsionar, que no los van a llegar a secuestrar", finalizó.