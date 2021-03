Segunda dosis de vacuna, dentro de 40 días: Ramos Alor

Hasta en 40 días se estaría aplicando la segunda dosis de vacuna contra el Covid-19 en Coatzacoalcos, mencionó Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud (SSA) de Veracruz.

"En 30 y 40 días más o menos pero esta asegurada", declaró.

Lo anterior lo informó tras su visita a esta ciudad, como parte de un recorrido sorpresa que llevó a cabo en los diferentes módulos de vacunación que se instalaron; y que arrancaron con la campaña el lunes 29 al 31 de marzo.

A su vez, Ramos Alor no precisó el número de inyecciones que se aplicarán en la ciudad, ya que dijo las cifras son variantes, sin embargo, se estima que en esté municipio haya alrededor de 41 mil adultos mayores.

"Es cambiante, es dinámico lo que vayamos a necesitar se van subiendo", indicó.

El también titular de Los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), reconoció que Coatzacoalcos tiene una incidencia muy alta de contagio y con una mortalidad importante.

"Había que venir a trabajar acá para proteger a nuestros adultos mayores", expuso.

CAMPAÑA ORGANIZADA

En el mismo sentido, reconoció que la campaña de vacunación en Coatzacoalcos fue programada y organizada.

"Perfectamente planeada con todos los sectores, el gobierno, Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Sociedad vicil, la dirección del ITESCO, el Ayuntamiento, y algo importante de la sociedad civil jóvenes que nos están ayudando", precisó.

Por último, el titular de la SSA, reiteró que es importante el registro de los ancianitos en la plataforma digital para recibir la primera dosis, ya que es un procesos epidemiológico, sin embargo, no es el pase para que el adulto mayor sea vacunado, ya que todo el que asista recibirá la dosis aún si no hizo el trámite por internet.

"No es necesario que vengan a pasar mala noche o que vengan a reservar un lugar; aquí hay orden, presisamente el orden es lo que hace que este fluidisimo todo y están tardando de 30 a 20 minutos. Y para nada eso de que si no están registrados no reciben la dosis, las condiciones sólo son que tengan más de 60 años, que sean residentes de Coatzacoalcos y su comprobante de domicilio", finalizó.