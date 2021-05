Segunda aplicación de vacuna, representó felicidad y esperanza para adultos mayores

Con felicidad y puesta su confianza en Dios es como muchos adultos de 60 años y más acudieron al primer día de aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19; y donde el proceso en el modulo del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO), se llevó a cabo en los horarios establecidos y con organización.

"La cita fue a las 09:00 y abrieron puntual; es buena idea que todos estemos protegidos", reconoció Rafael de 79 años.

Contó que en la primera aplicación de la dosis de la vacuna, y la cual se realizó el pasado 29 de marzo al 31, su cuerpo no registró ninguna reacción.

"Todo estuvo bien y esperó que con la segunda también salga bien todo, la primera dosis no me causó reacción ni nada y espero también lo mismo con la segunda; y creo es una buena oportunidad para protegernos del famoso Covid-19, ya que aunque no me ha tocado la enfermedad si supe de familiares que se enfermaron y se fueron", apuntó.

En el caso de la señora Silvia Hernández Contreras, de 64 años la espera para recibir la segunda dosis, que contempla aplicarse del 3 al 6 de mayo, fue más, ya que llegó con una hora de anticipación; sin embargo, dijo haberse sentido feliz porque ya iba a concluir su inmunización.

"Ya no me va alcanzar ese mal gracias a Dios; y la ventaja es que en mi casa no tengo a nadie soy única y solo salgo para ir a los cultos de mi iglesia", externo.

Finalmente el hijo del señor Arcadio de 72 años, reconoció que el plantel educativo Itesco, ubicado sobre la avenida Universidad de la zona Poniente de Coatzacoalcos en su primer día de la aplicación de la vacuna se llevo a cabo con mucha organización.

"Los van acomodando conforme van llegando y les van dando indicación de lo que van a hacer; es algo bueno gracias a Dios y tampoco tuvo ninguna reacción en la primera aplicación".