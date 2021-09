Sedena aplica vacuna anti covid a jóvenes de Sayula

La misión del ejercito mexicano en el plan DNIII de apoyo a la jornada nacional de vacunación es, vacunar a la cantidad de población posible por lo que, todos los días en que inicia una jornada, un agrupamiento con más de 20 elementos entre tropa, enfermeros y un médico militar, salen de la 29 zona militar con sede en Minatitlán con en promedio 5 mil dosis hasta donde alcance.

Noticia Relacionada SPC monitorea crecida de 6 afluentes en el sur de Veracruz

Así, este lunes, luego de haber aplicado miles de dosis en Vicente Guerrero durante una jornada de casi dos días, que fue afectado por las lluvias, el crecimiento de los arrojos y el paso de agua en los caminos; este contingente tuvo que cruzar desde esa congregación rivereña hasta la comunidad de Aguilera, en el municipio de Sayula de Alemán, donde se realizó una jornada nocturna de aplicación de vacunas contráelo Covid 19 en jóvenes mayores de 18 años y hasta 29 años de edad, rezagados y mujeres embarazadas hasta la novena semana de gestación.

"No hemos dormido, ni nos hemos bañado vaya, apenas y pudimos comer en el camino, nos hicimos como cuatro o cinco horas para llegar aquí, está bien jodida la carretera, en algunos pasos no hay paso porque el agua no permite pasar, y ni modos, tenemos que llegar. Vamos a donde quieran que se aplique la vacuna a los jóvenes" comentó un oficial de la Secretaría de la defensa nacional.

-¿Y porqué empiezan de noche, no esperan a que sea de día?, le pregunté... "Porque una vez que acabamos en un pueblo, vamos a otro y así hasta acabar con todas las dosis, nos sobraron 850 dosis, entonces buscamos donde podemos ponerlo y así, llegamos aquí, a Aguilera, con 850 dosis pero si hace falta, vamos por más y aunque sea de madrugada o de día, vamos a aplicar hasta que el ultimo muchacho que llegue, se vaya vacunado" comenta.

Y efectivamente, este lunes, alrededor de 650 personas de entre 18 y 29 años de edad, acudieron a recibir la dosis única de Cansino, la vacuna que el ejército está poniendo en ese sector poblacional en varios puntos de la zona sur.

El ejército realizó dos días de jornada en Aguilera. La primera, nocturna este lunes que arrancó a las 10 de la noche y dos horas después ya habían acabado con los enlistados. Para el mates, se aplicaron otros 300 aproximadamente, se dijo y se ahí, el contingente, con más dosis disponibles, partió a seguir su misión a Medias Aguas, otra congregación de Sayula de Alemán y luego seguiría El Mixe y según las autoridades locales, se espera que pase lo mismo en Almagres en los días siguientes. No se sabe cuando llegará a la cabecera municipal pero no está lejos de los planes de la Secretaría de la defensa nacional (Sedena).

En este municipio, la jornada contó con el apoyo del gobierno municipal que encabeza Flavio Adán Muñoz Murrieta, que en forma express destinó recursos especiales para que la labor de vacunación del ejercito se llevara a cabo.