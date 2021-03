Secuestradores de mascotas operan en el sur de Veracruz

Una banda dedicada al robo de perros podría estar ubicada en Coatzacoalcos, esto se dio a conocer tras la localización de Babo una mascota raza american bully que fue sustraído de su domicilio y por el que exigían una fuerte cantidad de dinero.

La mascota fue encontrada 11 días después en una bodega ubicada en Canticas, una población de Cosoleacaque que colinda con Coatzacoalcos, gracias a que su amo dio a conocer la situación pidiendo el apoyo de la ciudadanía para que se hiciera viral su búsqueda.

De acuerdo al testimonio de la persona que encontró a Babo, en el lugar habían varias jaulas para perros, por lo que se teme, pueda haber más mascotas ahí que pudieron ser capturadas o sacadas de sus hogares en diferentes colonias de Coatzacoalcos y sus alrededores.

"Yo no creí que las pistas fueran reales, estaba incrédulo, pero decidí confiar en él. Él vio el tema de Babo en redes sociales y me comentó que los estuvo estudiando dos o tres días, a qué hora llegaban y se iban y decidió actuar. Babo estaba en Canticas, frente al aeropuerto, es una bodega y había una tipo galera con varias jaulas de perros, les recomiendo que se echen una vuelta por ahí porque debe haber más mascotas", reveló Carlos Francisco.

El dueño mencionó que fue víctima de extorsión tras publicar la desesperación de encontrar a su perro, pero gracias a una persona de buen corazón y valentía logró regresarlo a casa.

"Publiqué en redes sociales, me estaban extorsionando hasta que llegó la persona indicada y no me pidió la recompensa completa y me guió a donde estaba. Me dijo, mira aquí está, le dije, yo no puedo, me dijo, no, no te preocupes yo te lo llevo, ora sí que él lo sacó, lo rescató y me lo entregó. Se portó muy amable. Él entendió el dolor de 11 días", afirmó.

Carlos Francisco recriminó los hechos ocurridos y exhortó a la población tener más cuidado con sus mascotas.

"Esa gente se debe poner a trabajar porque tarde o temprano los van a agarrar. Hacen daño a las familias. A quienes pasen por esto no se cansen, busquen. Valió la pena cada hora que no dormí y publiqué para poder hallarlo", externó.

Actualmente hay una perrita llamada "duquesa" que también está extraviada, por lo que pidió a la población ayudar a su familia a encontrarla.