se_solidarizan_con_jaqui_tras_perderlo_todo_en_incendio

El humilde hogar ubicado en la colonia EL Rodeo, a escasos metros del hospital de PEMEX, en su interior luce completamente dañado y al no contar con el recurso la agraviada solicito el apoyo de la ciudadanía, y de inmediato respondieron para minimizar el dolor y preocupación de la joven que se preocupaba por su pequeño hijo, poco a poco ha llegado a su hogar una estufa, refrigerador, cama, licuadora, trastes y ropa para ella y su pequeño hijo de 8 años.

"Gracias por la ayuda otorgada, me han demostrado que en Nanchital, la gente responde con el corazón, en verdad les agradezco muchísimo por todo lo que nos han traído, sé que no comenzare de cero, ya levantamos la basura de lo quemado ahora, hare una limpieza exhaustiva para que el olor a quemado se disperse y no haya polvo que dañe a mi hijo", dijo Jaqueline Águilar, quien es madre soltera.

Cabe hacer mención que hasta el momento las cosas están siendo resguardadas en la casa de su madre, y ahí duermen porque su casa aún no se encuentra en buenas condiciones para ser habitada.