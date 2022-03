Se respetará dictamen sobre territorio entre Chinameca y Oteapan: Gómez Cazarín

"Claro que vamos a definir muy bien los límites, para que sean respetados tanto los pueblos de Chinameca, como los de Oteapan", afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín.



Asimismo, dijo que respetarán la sentencia que dictamine la suprema corte, por lo que negó que existan favoritismos hacia alguna de las comunidades que se encuentran en conflictos por límites territoriales.



"Estamos de lado de lo justo, de lo que apliquen los magistrados, en este caso en la sala superior y sobre eso estaremos trabajado, pero respetaremos la sentencia que dictamine la suprema corte, no estamos de ningún lado", expresó.



Gómez Cazarín mencionó que entiende tanto la postura del alcalde de Oteapan, como el de Chinameca, sin embargo, expuso que no es una determinación que se tomará de la noche a la mañana, toda vez que es un conflicto que tiene más de 80 años.



"Es un alegato que traen por más de 80 años, entonces no es una resolución que se tomará de un día para otro, entiendo muy bien la postura del alcalde de Chinameca pero también entiendo y comprendo la del alcalde de Oteapan y la determinación quiero que sepan que no es del congreso del estado, sino de la suprema", detalló.



Cuestionado sobre si habrá o no sanciones en contra de quienes realizaron bloqueos carreteros y efectuaron quemas de unidades, el legislador Morenista indicó que es algo que tampoco le comparte al Congreso Local.



Dijo que el llamó que siempre realizarán es al diálogo, para que como servidores públicos puedan escuchar y atender las necesidades de los veracruzanos sin afectar a terceros.