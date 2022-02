se_reducen_detecciones_de_vih_por_temor_a_enfermar_de_covid-19

Por temor a enfermar de Covid-19, la detección de casos de VIH se redujo en el sur de Veracruz, expuso el presidente de la Asociación Civil Coatza Vihve Luis Alberto Ruiz.



Apuntó que en la región existen alrededor de 2 mil 500 personas que llevan un tratamiento antirretroviral, sin embargo hasta el momento no han sufrido del desabasto de medicamentos, ademas de que las instituciones médicas les han proporcionado las recetas de dos o tres meses para evitar que acudan a los consultorios y se enfermen de coronavirus.



"En la región sur hay aproximadamente 2 mil 500 personas que están en tratamiento, afortunadamente ahorita no ha habido desabasto, con la pandemia el problema del desabasto se normalizó, porque estuvieron pensando en las personas con enfermedades crónico degenerativas, incluso las personas con vih les daban sus recetas por dos o tres meses para evitar que llegaran a los consultorios y que se contagiaran de Covid-19", comentó.



Ruiz Martínez expuso que dentro de la asociación civil han apoyado a personas con VIH que se han contagiado de Covid-19, las cuales afortunadamente han librado el virus pues llevan un tratamiento adecuado.



"Nosotros hemos recibido notificaciones de personas que hemos apoyado en la asociación que han tenido Covid, afortunadamente no han fallecido porque se encuentran recibiendo su tratamiento oportuno y también recordemos que las personas con vih tienen una vida como las demás, siempre y cuando no interrumpan el tratamiento", indicó.



DÍA INTERNACIONAL DEL CONDÓN



Este 13 de febrero se conmemora el día internacional del condón, por lo que el entrevistado pidió a los padres de familia hablar con sus hijos sobre una relación sexual protegía.



Lamento que muchas de las veces los jóvenes son regañados al encontrarles un preservativo, cuando deberían ser orientados para evitar contraer una enfermedad de transmisión sexual.



"Ahorita viene el día internacional del condón que es el 13 de febrero, habrá un evento protocolario por parte del gobierno municipal, pero nosotros vamos a hacer campañas digitales a través de redes sociales para concientizar a la población sobre el uso correcto del condón", finalizó.