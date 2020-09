Se queja derechohabiente del IMSS 36 por falta de equipo hospitalario

Una derechohabiente del Hospital General de Zona (HGZ) número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coatzacoalcos, se quejó por la falta de equipos hospitalarios básicos, como lo son sillas de ruedas.

Leticia Ramírez González, procedente del municipio de Agua Dulce, informó que el jueves llevó a su mamá Reyna González López de 78 años de urgencias al hospital en mención, ya que sufrió una fractura en su cadera y brazo y no hubo sillas de ruedas disponibles para ingresarla.

"Nosotros llegamos con ella muy enferma y grave pero el vigilante que esta en la entrada de urgencias nos dijo que no había silla de ruedas; y no es justo que nosotros estuviéramos cargando a mi mamá, que como pudimos la subimos y metimos casi arrastrando porque no hay silla de ruedas", comentó.

Ante la situación, externo su inconformidad y cuestiono a qué de se debe la falta de equipos hospitalarios básicos en el hospital del IMSS de esta ciudad.

"Quiero saber qué es lo qué está pasando que ni siquiera para un paciente que se va arrastrando se puede conseguir una silla de ruedas", manifestó.

Cabe hacer mención que el nosocomio no es la primera vez que es expuesto por los asegurados, ya que constantemente hay quejas en cuanto a la falta de medicamentos así como insumos y otros equipos hospitalarios.