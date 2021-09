Se pierden más de 30 toneladas de sandía en zona de Isla

"Mire, toda esta parte que son tres hectáreas de sandiales, se perdieron en su totalidad, ya que no hubo mercado y más con las lluvias que se dieron, no me dio tiempo de cortarlas y ahí se quedaron", dijo don Afrodicio, quien con tristeza veía su campo lleno de sandías.

Ahora solamente tendrá la opción de meter ganado a ese predio para tratar de utilizarlas como alimento para las vacas y tratar de que al menos sirva para ello.

"Las lluvias nos ganaron, con tan solo un par de días que se dejen, las sandías se pasan al jalar mucha agua y ahí se quedan, en el campo, cuando no se cortan, ya que de haberlas cortados de la guía, se hubieran rescatado", agregó el campesino de ese sector, donde otras personas lograron rescatar algunas cosechas.