Se oponen a construcción de nuevo local en mercado Pino Suárez

Puso de referencia que, en las últimas horas del 30 de diciembre de 2021, una cuadrilla de empleados municipales, tumbó parte de la pared asentada en la esquina de las calles Pino Suárez y Jesús Carranza, sobre la bodega de los sanitarios.

Noticia Relacionada En el mercado Solidaridad piden informes sobre obras de Sedatu

Recriminaron que en más de una ocasión solicitaron a la administración que recientemente concluyó su gestión, la rehabilitación de las cortinas de acero, más nunca tuvieron una respuesta favorable, aunque lamentaron que horas antes de terminar dicho gobierno, se efectuó el trabajo de demolición e instalación inmediata de protecciones en lo que se perfila como un nuevo negocio ajeno a vendedores constituidos.

"Nosotros pedimos que nos hicieran los baños más grandes, a deshoras de la noche del 30 de diciembre rompieron paredes cerca de los baños y todos los locatarios no estamos de acuerdo, nadie nos avisó nada y fue al día siguiente que abrimos cortinas cuando nos dimos cuenta de todo el desastre; no sabemos si quieren hacer otro negocio o qué, pero no estamos de acuerdo en nada de eso", lamentó María de Lourdes Santiago.

Dijo a nombre de los más de 30 comerciantes del mercado "Pino Suárez" que otra de las necesidades básicas es la reparación por filtración en el techo de la plaza con 61 años de historia en Minatitlán, lo que en época de lluvia provoca estragos al interior.

Posterior al tema del inicio de la pandemia por el Covid-19, aseveró la presidenta del comité de locatarios que enfrentaron serias pérdidas económicas por la falta de clientela, lo que en la actualidad se recrudece por los incrementos en los precios de la canasta básica, efectos que contrarrestan al procurar mantener los costos habituales al público.