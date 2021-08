se_niegan_padres_de_familia_firmar_responsiva_para_que_sus_hijos_regresen_a_las_aulas

La Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que al regresar a clases presenciales tendrán firmar la carta compromiso firmada por sus padres, situación en la que no están de acuerdo.

Los tutores no ven prudente que los estudiantes regresen a las aulas, ya que no miden el riesgo de no cumplir con las medidas sanitarias, lo cual detonaría en más contagios y riesgo para su salud.

En el municipio gran parte de los padres de familia no enviarán a las aulas a sus hijos en el proximo regreso a clases presenciales que iniciará el 30 de agosto, por lo que se prevé que este se de nuevamente en línea.

Aunque las autoridades federales afirmaron en su momento que la escuela e sun lugar seguro, los padres de familia no lo ven asi, por lo que prefieren que estos permanezcan en casa, ya que la situación en torno al citado virus es muy complicada.