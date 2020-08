Se entregó un 75% de los libros destinados para Coatzacoalcos

En un 75% avanza la entrega de libros de texto gratuito en el almacén regional que se encuentra en Coatzacoalcos, informó el jefe del Sector Educativo 20 de Escuelas Primarias en Coatzacoalcos, José Cruz Salazar Ramírez quien reveló que durante el Consejo Técnico Escolar (CTE), los docentes trabajan en un mecanismo para entregarlos de forma segura para prevenir contagios por Covid-19.

Explicó que oficialmente el Ciclo Escolar 2020-2021, comenzará con clases en línea el lunes 24 de agosto, sin embargo el programa ´Aprende en Casa II´ iniciará el 11 de septiembre, por lo tanto durante tres semanas las maestras y los maestros harán trabajos previos dentro del denominado ´Plan de clase´.

"Este lapso de tiempo permitirá que lleguen los libros impresos a los almacenes y se puedan distribuir a las escuelas. En los CTE, los docentes están trabajando en un mecanismo para poder entregar los libros de texto a los padres de familia de forma segura", indicó.

Por lo pronto, se le recomienda a los docentes y padres de familia, consulten la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos https://www.conaliteg.sep.gob.mx/ en donde podrán encontrar los libros para nivel preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato, educación indígena y educación especial, en su edición 2019, además del libro correspondiente a la entidad.

"Muchas maestras y maestros han creado sus bibliotecas virtuales, es decir, no están esperando a que lleguen los libros de manera física para tener sus planeaciones. Todos están haciendo sus consultas de manera digital en las diferentes plataformas. Primero elaboraron un proyecto de atención a distancia con los estudiantes que cuentan con internet y medios electrónicos, y con aquellos que no cuentan con internet y no tienen medios electrónicos, para que nadie se quede sin clases", refirió.

En este sentido, reiteró que el programa ´Aprende en Casa II´ no sustituirán al docente frente a grupo, por el contrario será un complemento de los trabajos que van a desarrollar en clases diariamente.