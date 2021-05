Se deslinda Gersaín Hidalgo de vínculos con grupos delictivos

Aunque en su escrito no precisó qué medios de comunicación difundieron información falsa en su contra, aseguró que se ha desempeñado con honradez en sus cargos públicos y sindicales.

"Yo Gersaín Hidalgo Cruz les digo que es falso y ruin todo lo que los medios de comunicación y periodistas difunden sobre mi persona... son enemigos gratuitos que han intentado manchar nuestra imagen involucrándonos en falsos actos ilícitos. Sé que se aprovechan de los tiempos electorales para sacar ´raja política´ desde el poder y afectar generando todo tipo de campañas sucias, pero hoy les reitero: no tengo, ni he tenido vínculos con ningún grupo delictivo", enfatizó Hidalgo Cruz.

El secretario general del SUEM se dijo confiado en que las autoridades aclararán lo conducente en cuanto a la detención de Alberto N, ´El Z 45´, quien fuera detenido la semana pasada y por la cual algunos medios filtraron la presunta aparición de Gersaín Hidalgo en las investigaciones sin mostrar evidencia alguna.

"Estoy a la orden de cualquier autoridad y para hacer cualquier aclaración", señaló Gersaín Hidalgo.

GOBERNADOR EVITA HABLAR DEL TEMA

Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, evitó hablar sobre Gersaín Hidalgo Cruz en su conferencia de este lunes, señalando que por respeto al proceso electoral se abstendría de hacerlo.

"Nos reservamos las actuaciones, porque no queremos que se pretenda enrarecer el caso, tenemos que ser cautos, no olvidamos que le hecho podría usarse o quererse usar en las cuestiones político-electorales... no queremos que eso se contamine, mejor que sigan las investigaciones en su curso

"Con respecto a Gersaín que va como regidor, me imagino en la planilla del PRI, bueno, no tenía información de él ni sabía que iba como regidor, pero sí sé que varias veces se ha manifestado en contra del alcalde de Coatzacoalcos, pero ahora como va de regidor en un partido me reservo mi opinión, no vaya a ser que lo tomo a favor o en contra y que me estoy metiendo en las cuestiones políticas-electorales, ahorita debo ser reservado por la veda electoral", señaló García Jiménez.

Cuitláhuac García pidió que se le pregunte hasta pasado el 6 de junio para declarar al respecto.

