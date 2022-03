Se canceló debate del Ople para Amatitlán

Solo se presentó Luis Donaldo Camacho Merino, de Movimiento Ciudadano (MC), candidato a presidente municipal de Amatitlán , a debate organizado por el Organismo Público Local Electoral ( OPLE ), así que se ejecutó protocolo de suspensión del evento, al no presentarse la candidata al cargo citado por Redes Sociales Progresistas (RSP).

Mientras que Camacho Merino se permitió señalar que "si no dan la cara menos darán resultados" en alusión a sus contendientes por el cargo, aunque solo había aceptado participar en el debate dama que representa a RSP.

A su vez, en entrevista, el único ponente recalcó que "no pude decir que gané el debate porque no hubo debate", lamentando la ausencia de sus contendientes en un ejercicio ciudadano en donde podrían anunciar sus propuestas, "y no chismes ", a los electores.