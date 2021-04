Se avanza en modernización de las refinerías, asegura AMLO

En su recorrido por las refinerías de Tula, Salamanca, Cadereyta y Madero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el mantenimiento de éstas avanza, pese a que se les dejó como chatarras.

"Aquí venimos a visitarles, no vamos a dejarlos de apoyar para que logremos la autosuficiencia, que ya no compremos la gasolina, no vamos a andar vendiendo crudo y comprando toda la gasolina, vamos a procesar toda la materia prima, por eso la rehabilitación de la refinería y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas", expresó el presidente a trabajadores petroleros de la Refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas, esto en un video grabado.

Es preciso señalar que el recorrido se realizó este fin de semana para constatar los trabajos de rehabilitación que se hacen en las seis refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex), restando sólo las de Salina Cruz y Minatitlán, esta última donde se registró un fuerte incendio.

"Hice un recorrido este fin de semana por las refinerías, estuve en Tula, en Salamanca, Cadereyta y Medero, adentro de las refinerías evaluando, porque soy de la creencia de que ´orden dada, no supervisada, no sirve de nada´, en el caso de las refinerías también ya las estamos levantando, porque nos las dejaron convertida prácticamente en chatarra, entonces ya vamos avanzando", expresó López Obrador en su conferencia matutina de este lunes.

En el video grabado por trabajadores petroleros en la refinería de Ciudad Madero, el presidente de México comentó que con las rehabilitaciones se busca mejorar la capacidad para procesar los combustibles.

"Eso va a requerir de modernizar las plantas que tenemos, mantenerlas, invertir y que garantice el trabajo, que esto lo tenemos que hacer con ustedes, con los técnicos, ya no tanto que era antes con las empresas, sino más por administración que por contrato, ya sean trabajadores de base o transitorios, pero que haya trabajo aquí", puntualizó.