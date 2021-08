saturan_enfermos_hospital_de_oluta

Según testimonios obtenidos de familiares de enfermos de pacientes que acuden al Hospital regional civil que está en Villa Oluta, han habido pacientes que están "saturando hasta 40 por ciento de nivel de oxigeno en sangre" y les tienen que decir que esperen por una camilla, o para que se traigan o consigan los mismos familiares un tanque de oxigeno.

"No han oxigeno en el hospital, se acabó y no han surtido, solo hay para cirugía pero no para enfermos de COVID o que sean sospechosos, no hay camas, las cuatro están ocupadas y hay otras pero no están aisladas como debe ser, ahora en Coatza y Mina ya no quieren que los lleven hasta allá porque tampoco tienen camas disponibles" dice una enfermera del Hospital que pide guardar el anonimato.

Este viernes un ciudadano tuvo que esperar casi dos horas para ser ingresado al Hospital y más tarde canalizado. No había cama disponible ni tampoco oxigeno. La familia del paciente afortunadamente iba preparada con un tanque más el que contaba la ambulancia.

Pero casos como éste se han venido incrementando en los últimos días, desde hace al menos dos semanas, dijo una fuente del Hospital, que pide, que si hay condiciones económicas, los sospechosos o positivos a COVID sean llevados a clínicas particulares que ya están recibiendo a ese tipo de pacientes.

Sobra la falta de la bomba de agua que distribuye el vital liquido a las áreas donde se necesita, dijo la fuente, ya se envió el reporte a Xalapa para que se autorice la reparación del mismo. En tanto, se consiguió una bomba manual con la cual hacen el trabajo los enfermeros.