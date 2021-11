sat_exhorta_a_contribuyentes_a_cumplir_con_sus_citas

De los 200 contribuyes que sacan una cita de manera diaria ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) delegación Coatzacoalcos, el 30 por ciento no se presenta a realizar sus trámites.



Ana Luisa Saenz Bautista Administradora Desconcentrada del SAT, lamentó que muchos abandonan los turnos impidiendo a otras personas que requieren la atención de manera urgente efectuar sus procedimientos.



"Aquí la importancia es que acudan a sus citas o bien las cancelen para que alguien tengan la oportunidad de acudir, que la cancelen con cierto tiempo de anticipación para que pueda alguien más ocuparla, entran a la página, agendan su cita, pero el día que tiene que acudir no se presentan, esa es una situación que nos afecta porque algún contribuyente que sí le urge la atención, las encuentra para días más lejanos ", expuso.



Tras el cambio del semáforo epidemiológico a color amarillo, expuso que las actividades se reactivaron al 100 por ciento dentro de las oficinas del SAT, ya que durante los picos más altos de la pandemia solo trabajaba al rededor del 50 por ciento del personal.



Saenz Bautista mencionó que la solicitud de la firma electrónica es el trámite que más realizan los contribuyentes para la solicitud de la cédula profesional ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) o algún procedimiento dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss).



"Lo que sí es que el trámite de la firma electrónica se ha vuelto no únicamente necesaria para el SAT, también otras instituciones lo piden como la SEP para el trámite de la cédula, el IMSS, eso ha vuelto el trámite de la firma electrónica con mucha demanda, es el trámite precisamente por esa situación", dijo.