Santiago se quedó sin ir a la escuela; claman apoyo para colegiatura

Entre lágrimas y necesidad la familia Gonzales Hernández conformado por la señora Gabriela y el señor Daniel solicitaron el apoyo de la ciudadanía altruista para costear la colegiatura de su hijo Santiago, quién se quedó sin ir a la escuela por no poder pagar el curso escolar.

El matrimonio señaló que en meses pasados fueron víctimas del Covid-19 y el poco dinero que tenían para invertir en su venta de postres se ocupó para comprar medicamentos.

" Mi esposa se dedica a la venta de gelatinas, dulces de coco, tamarindo y postres...el dinero que teníamos guardado para invertir se nos fue en los medicamentos que tuvimos que comprar y nos quedamos sin dinero, y yo ahorita no tengo trabajo de albañilería entonces salgo a las calles a recolectar chatarra o lo que encuentro en la basura", indicó el señor Daniel.

Actualmente la necesidad ha tocado las puertas de su hogar pues no cuentan con alimento para sostener a su pequeño.

En entrevista para Diario del Istmo con lágrimas y desesperación explicaron que subsisten de lo que el señor Daniel obtiene como "pepenador" y con lo poco que logra vender lleva comida para el niño.

" Nosotros a veces comemos una vez, procuramos que mi niño coma las tres veces, a veces le damos un huevito o lo que nos regalan para que no tenga su panza vacía", dijo Gabriela.

En la vivienda de la familia se observó las carencias con las que viven, sin televisión y sin equipo telefónico por lo que Santiago tuvo que cursar la escuela realizando sus tareas con apoyo de una guía obteniendo un promedio bajo en comparación de sus compañeros que si tomaron clases en línea.

" La maestra me comentó que como mi niño no se conectó por el teléfono no le podía poner otra calificación y paso con 7, el año pasado pudimos comprarle su guía pero este año no tuvimos ni para la inscripción, yo quisiera que mi hijo pudiera ir a la escuela porque el también quiere estudiar", agregó la madre de familia.

En su pequeño desayunador improvisado, solo cuentan con frascos vacíos dejando entre ver la falta de comida en el hogar, y la latente precariedad que les afecta.

Los esposos señalaron que toda la vida se han dedicado a trabajar para mantener su hogar sin embargo ahora está falta de empleo y recurso los ha golpeado fuertemente.

El domicilio donde habitan y que tampoco es propio se ubica en la calle Pino casi esquina Margarita de la Colonia Ejidal en Coatzacoalcos.

Quienes deseen contribuir pueden acudir directamente a su dirección o comunicarse a este medio informativo para más detalles.